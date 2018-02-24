Американские керлингисты стали олимпийскими чемпионами Пхенчхана-2018

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Американские керлингисты стали победителями олимпийского турнира в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном матче против команды Швеции американцы выиграли со счетом 10:7. Накануне в матче за третье место швейцарцы взяли верх над соперниками из Канады - 7:5.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото МОК

Фото МОК

На матче присутствовала Иванка Трамп (в центре). Фото Синьхуа - БЕЛТА

Фото Getty Images

Иванка Трамп прибыла в Республику Корея, чтобы возглавить делегацию США на закрытии Олимпиады Отмечается, что в состав американской делегации входят также пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс, временный поверенный в делах США в Республике Корея Марк Нэппер и др.

На женском турнире сегодня станет известен обладатель бронзовых наград - в игре за 3-е место встретятся команды Великобритании и Японии. В заключительный день Олимпиады, 25 февраля, чемпионский титул разыграют спортсменки Республики Корея и Швеции.

Керлингистки Японии стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пхенчхане В матче за третье место женского турнира японки переиграли соперниц из Великобритании со счетом 5:3.

Ранее в соревнованиях смешанных пар канадцы Кейтлин Лаус и Джон Моррис победили в финале швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса со счетом 10:3. Обладателями бронзы стали норвежцы Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен. В игре за 3-е место они уступили россиянам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому. Однако впоследствии Крушельницкий был уличен в применении допинга, и медаль перешла к норвежскому тандему.-0-