Американский баскетболист Девон Саддлер возвращается в "Цмокі-Мінск"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Девон Саддлер принял решение вернуться в "Цмокі-Мінск". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе команды.

В составе белорусского клуба игрок провел минувший сезон, однако после окончания контракта принял решение уехать в США. После небольшой паузы в карьере Девон Саддлер вновь будет выступать в Минске.

В сезоне-2017/2018 в "Цмоках" баскетболист провел 24 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 13 очков, делая 3,1 подбора и 3 результативные передачи за игру. Защитник также имеет право выступать в национальной сборной Беларуси.

В текущем сезоне "Цмокі-Мінск" потерпели на старте Единой лиги ВТБ три поражения, а ближайший матч (31 октября) проведет на домашней площадке в Кубке ФИБА-Европа против кипрского клуба "Петролина АЕК".-0-