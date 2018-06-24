Англичане вышли в 1/8 финала ЧМ по футболу, разгромив Панаму

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Англии разгромили Панаму 6:1 во втором туре и вышли в 1/8 финала чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней игре в Нижнем Новгороде против дебютантов мирового первенства англичане открыли счет на 8-й минуте после удара Джона Стоунза. Меньше чем через 15 минут панамцы нарушили правила в своей штрафной площади и Харри Кейн реализовал пенальти - 2:0.

Дальше дело дошло до разгрома - англичане еще 4 раза огорчили соперников голами: Харри Кейн сделал хет-трик и с пятью мячами вышел в лидеры среди бомбардиров ЧМ-2018, Джон Стоунз оформил дубль, еще один гол в активе Джесса Лингарда. На 78-й минуте Фелипе Балой сократил разрыв, забив первый гол Панамы в истории финальной стадии чемпионатов планеты.

Накануне, в первом поединке 2-го тура в группе G сборная Бельгии разгромила команду Туниса 5:2. На старте турнира бельгийцы были сильнее панамцев 3:0, а англичане переиграли тунисцев 2:1. Таким образом, обе европейские сборные уже обеспечили себе выход в 1/8 финала мирового первенства.

В заключительном туре 28 июня англичане и бельгийцы сыграют в Калининграде, Панама и Тунис встретятся в Саранске. Турнирное положение в группе G перед последними играми: Англия - 6 очков (разница мячей - 8-2), Бельгия - 6 (8-2), Тунис - 0 (3-7), Панама - 0 (1-9).

Сегодня матчи второго тура пройдут в предварительном квартете Н: Япония - Сенегал (18.00; Екатеринбург), Польша - Колумбия (21.00; Казань).-0-

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