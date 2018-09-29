Анна Сола победила в гонке с массового старта на чемпионате Беларуси по биатлону

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Сола победила в гонке с массового старта на открытом чемпионате Беларуси по биатлону, который завершился в спорткомплексе "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска допустила два промаха, преодолев дистанцию за 32 мин. 18,5 сек. Второе место заняла Дарья Юркевич, которая на четырех огневых рубежах допустила шесть промахов. Замкнула тройку призеров Анастасия Ануфриенко.

В мужском масс-старте победил Роман Елетнов - 35 мин. 57,4 сек. (четырех промаха), Максим Воробей занял второе место, Антон Смольский финишировал третьим. Этим стартом национальная сборная завершила летнюю часть подготовки.

Зимний сезон Кубка мира стартует 30 ноября в словенской Поклюке.-0-