Антон Кушнир занял 2-е место на этапе КМ по фристайлу в Лейк-Плэсиде, став 3-м в общем зачете по итогам сезона

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антон Кушнир занял второе место на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в американском Лейк-Плэсиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На последнем перед Олимпийскими играми в Пхенчхане крупном старте лидер белорусской команды показал прыжок с высоким коэффициентом сложности и стал серебряным призером - 126,50 очка. Первое место занял россиянин Максим Буров - 128,51 балла. Замкнул тройку призеров Наойя Табара из Японии - 119,46. Белорус Максим Густик расположился на шестом месте итогового протокола – 55,20 балла в финальной попытке.

В соревнованиях среди женщин не было равных китаянке Ксю Ментао - 112,99 очка. Два других места на пьедестале почета заняли австралийки. Лидия Лассила, победившая накануне и набирающая форму перед зимними Играми, стала второй - 93,76, Лаура Пил - третьей (93,75). Белоруска Анна Гуськова заняла четвертое место - 86,80. Александра Романовская завершила выступление на седьмом месте - 72,45, олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер 14-я - 79,80.

Этап в Лейк-Плэсиде стал заключительным в розыгрыше Кубка мира сезона-2017/2018. Почетный трофей завоевал россиянин Максим Буров - 355 баллов. Цзя Цоньянь из Китая второй - 329. Всего девять очков второму месту уступил Антон Кушнир, став бронзовым призером общего зачета Кубка мира - 320 баллов. Максим Густик разместился на четвертой позиции - 267, Станислав Гладченко занял 15 место по итогам сезона Кубка мира - 120 очков.

В генеральной квалификации у женщин лучшей стала Ксю Ментао - 405 баллов. Белоруска Анна Гуськова расположилась на втором месте - 361 балл. Четвертое место в общем зачете Кубка мира у Александры Романовской - 211. Алла Цупер со 156 баллами стала 11-й.

Следующим крупным стартом для лыжных акробатов станут Олимпийские игры в Пхенчхане. Медали в этой дисциплине разыграют в Республике Корея 15-18 февраля.-0-