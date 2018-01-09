Антон Смольский заменит Владимира Чепелина на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом команд на 5-й этап Кубка мира, который стартует 10 января в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с недавним кубковым этапом в Оберхофе у белорусов лишь одно изменение - в мужской сборной Владимира Чепелина заменит Антон Смольский. Вместе с ним выступят Роман Елётнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.

В обойме женской дружины Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева и Динара Алимбекова.

После четырех кубковых этапов белорусские биатлонисты не входят в число лидеров общего зачета. Среди женщин лучший результат у Дарьи Домрачевой и Ирины Кривко, которые имеют по 209 очков и делят 18-19-е места. Впереди представительница Словакии Анастасия Кузьмина - 422, на второй позиции финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен - 375, третьей идет француженка Жюстин Бреза - 368.

Среди мужчин нет равных лидеру последних шести сезонов французу Мартену Фуркаду - 552 балла, второе место у норвежца Йоханнеса Бё - 514, на третьей строке словенский биатлонист Яков Фак - 372. Из белорусских стреляющих лыжников только двое набирали зачетные очки: у Сергея Бочарникова их 47 (49-е место), у Романа Елётнова - 8 (74).

Расписание гонок в Рупольдинге:

10 января - мужская индивидуальная гонка на 20 км;

11 января - женская индивидуальная гонка на 15 км;

12 января - мужская эстафета 4х7,5 км;

13 января - женская эстафета 4х6 км;

14 января - мужской масс-старт на 15 км, женский масс-старт на 12,5 км.-0-