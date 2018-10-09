Арина Соболенко и Александра Саснович номинированы на призы WTA за 2018 год

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович вошли в число претенденток на призы Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 2018 года. Информация об этом размещена на официальном сайте WTA, сообщает БЕЛТА.

Александра имеет шанс стать самой прогрессирующей теннисисткой года. Кроме белоруски, на это звание претендуют Кики Бертенс (Нидерланды), Юлия Гергес (Германия), Дарья Касаткина (Россия), Элизе Мертенс (Бельгия) и Ван Цян (Китай).

Арина претендует на титул "Пришелец года". Вместе с ней в список вошли представительницы США Аманда Анисимова, Даниэль Коллинз и Софья Кенин, а также румынка Михаэла Бузарнеску. Голосование на сайте WTA завершится 12 октября, а имена лауреатов теннисного года станут известны 19 октября на итоговом турнире в Сингапуре.-0-