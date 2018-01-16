Арина Соболенко не пробилась во второй раунд Australian Open

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла во второй раунд Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале сегодняшнего поединка Арина, находящаяся на 66-й позиции в мировом рейтинге, уступила 17-й ракетке планеты австралийке Эшли Барти 3 гейма подряд. Только после этого Соболенко собралась и сначала догнала соперницу, а затем вырвала победу на тай-брейке - 7:6 (7:2). Во второй партии Барти взяла реванш - 6:4, а затем в решающем сете она также была сильнее со счетом 6:4.

Завтра в состязаниях женских пар Соболенко вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой встретится с интернациональным дуэтом Сорана Кирстя (Румыния) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Еще одна белоруска Александра Саснович (56-й номер рейтинга WTA) уверенно победила американскую теннисистку Кристину Макхейл (73) - 6:3, 6:2. Следующей соперницей Александры будет хорватка Мирьяна Лучич-Барони (30), обыгравшая Шелби Роджерс из США (67) - 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

Александра Саснович успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису Минувшей ночью в поединке первого раунда одиночного разряда Саснович, занимающая 56-е место в мировом рейтинге, переиграла американку Кристину Макхейл (73-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:2.

В среду, 17 января, двое белорусов начнут выступления в соревнованиях мужского парного разряда. Максим Мирный и австриец Филип Освальд в первом круге сыграют с итальянско-израильским тандемом Томас Фаббиано / Дуди Села. Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо встретятся с аргентинским дуэтом Гвидо Пелья / Диего Шварцман.-0-