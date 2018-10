Арина Соболенко одолела Гарбинье Мугурусу и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (16-й номер рейтинга WTA) с победы начала выступление на турнире категории "Премьер" в Пекине (призовой фонд - $8,2 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Арина в 1/16 финала встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой (15) и победила в двух партиях - 7:5, 6:4. В первом сете соперницы долгое время брали исключительно свои подачи, и только в 12-м гейме Соболенко сумела сделать брейк и выиграть партию. Второй сет также был очень напряженным, и снова успех был на стороне белоруски.

Fantastic match!@SabalenkaA takes it in a hard-fought battle against Muguruza, 7-5, 6-4 - but both ladies were top drawer today!#ChinaOpen pic.twitter.com/Zq1P0dELks