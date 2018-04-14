Арина Соболенко победила Камилу Джорджи и вышла в полуфинал теннисного турнира в Швейцарии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:3, 6:0 на представительном турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска уверенно провела встречу, стараясь использовать силовую подачу и уверенно действуя на задней линии, и вышла в полуфинал турнира. В 1/2 финала Соболенко сыграет с победителем пары Тамара Корпач и Стефани Фогель.

Как сообщалось, другая белоруска - Вера Лапко также вышла в полуфинал турнира в Лугано, одолев бельгийскую теннисистку Кирстен Флипкенс.-0-