Арина Соболенко проиграла Наоми Осаке в 1/8 финала US Open

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер рейтинга WTA) в 1/8 финала Открытого чемпионата США проиграла Наоми Осаке из Японии (19-й номер рейтинга WTA) со счетом 3:6, 6:2, 4:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После неудачной первой партии, в которой белоруска не справилась с подачей соперницы, во втором сете минчанка перехватили инициативу при счете 1:1, выиграв гейм на подаче соперницы. После этого локального успеха Арина Соболенко стала действовать гораздо увереннее. На старте третьей партии она вновь взяла гейм на подаче японки, но в концовке встречи допустила слишком много ошибок, которые и не позволили выйти ей в четвертьфинал.
Выступление на US Open стало самым успешным в карьере белорусской теннисистки, обыграв в основной сетке турнира пятую ракетку Петру Квитову из Чехии и американку Даниэль Коллинс.
Общий призовой фонд US Open-2018 составляет $53 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по $3,8 млн.-0-
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