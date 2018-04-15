Арина Соболенко проиграла в финале теннисного турнира в Лугано

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в финале одиночного разряда турнира в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке Соболенко уступила бельгийке Элизе Мертенс в двух сетах - 5:7, 2:6.
Позже в финале парного разряда Арина Соболенко вместе с Верой Лапко снова встретится с Мертенс, партнершей которой будет еще одна бельгийская теннисистка - Кирстен Флипкенс.-0-
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