Арина Соболенко уступила первой ракетке мира Симоне Халеп в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинальном матче Арина уступила первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп в двух сетах с одинаковым счетом 2:6.
Поединок продолжался 59 минут. До этого Соболенко, занимающая 73-е место в мировом рейтинге, обыграла румынку Монику Никулеску и черногорку Данку Ковинич.-0-
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