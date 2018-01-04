Арина Соболенко уступила первой ракетке мира Симоне Халеп в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Симона Халеп. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Сегодня в четвертьфинальном матче Арина уступила первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп в двух сетах с одинаковым счетом 2:6.

Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Поединок продолжался 59 минут. До этого Соболенко, занимающая 73-е место в мировом рейтинге, обыграла румынку Монику Никулеску и черногорку Данку Ковинич.-0-

Симона Халеп. Фото Синьхуа - БЕЛТА