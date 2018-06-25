Арина Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Истборне

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала одиночного разряда турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке Соболенко сегодня встречалась с американкой Сачией Викери (82) и победила - 4:6, 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Следующей соперницей Арины будет 13-я ракетка планеты немецкая теннисистка Юлия Гёргес.

В парном разряде Арина Соболенко и Се Шувэй из китайского Тайбэя одержали победу в стартовом матче и вышли в четвертьфинал.-0-