Арина Соболенко вышла в 2-й раунд квалификации турнира в Мадриде

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (47-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала в квалификации турнира категории "Премьер" с призовым фондом 6 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке первого квалификационного раунда Арина Соболенко победила испанку Карлоту Мартинез Кирез - 6:1, 7:6 (7:5).
Две белорусские теннисистки начнут выступление на грунтовых кортах мадридской столицы сразу с основного раунда. Виктория Азаренко, занимающая 99-е место в мировом рейтинге, в первом круге сыграет с сербкой Александрой Крунич, у которой 52-я позиция. Соперницей Александры Саснович (55-й номер рейтинга WTA) станет одна из теннисисток, преодолевших два квалификационных барьера.-0-
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