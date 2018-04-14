Арина Соболенко вышла в финал одиночного разряда теннисного турнира в Лугано

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (61-й номер мирового рейтинга) вышла в финал одиночного разряда на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале Арина уверенно переиграла швейцарку Штефани Фегеле (119) - 6:4, 6:2.

В решающем поединке Арина Соболенко встретится с бельгийкой Элизе Мертенс (20), которая в полуфинале победила белоруску Веру Лапко (130).

Соболенко и Лапко в полуфинале парного разряда будут соперничать с американско-польским тандемом Эбигейл Спирс/Алисия Росольска.-0-