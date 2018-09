Арина Соболенко вышла в финал турнира в Ухане

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) стала финалисткой одиночного разряда на турнире в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке белоруска нанесла поражение представительнице Австралии Эшли Барти (17) - 7:6 (7:2), 6:4.

Incredible performance from the Belarusian!@SabalenkaA beats Barty 7-6(2), 6-4 to reach the @wuhanopentennis final!#WuhanOpen pic.twitter.com/Jx54lF4l8D