Арина Соболенко вышла в основную сетку теннисного турнира в Мадриде

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (47-й номер мирового рейтинга) вышла в основную сетку турнира категории "Премьер" в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке квалификационного раунда Арина Соболенко встречалась с сербкой Ольгой Данилович (255) и победила в двух сетах - 6:4, 6:2.

Еще две белорусские теннисистки начнут выступление на грунтовых кортах испанской столицы сразу с основного этапа. В первом раунде Виктория Азаренко (99) сыграет с сербкой Александрой Крунич (52), а соперница Александры Саснович (55) определится после завершения квалификационных матчей.-0-