"Астана" победила "Ренн", "Зенит" одолел "Славию" в Лиге Европы

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят матчи 2-го тура второго по рангу футбольного клубного турнира - Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты казахстанской "Астаны" с белорусом Иваном Маевским в составе принимали на своем поле французский "Ренн" и, победив со счетом 2:0, вышли на первое место в группе К. У "Астаны" 4 очка, ее может обойти киевское "Динамо" (3 очка), которое сегодня под началом белорусского тренера Александра Хацкевича сыграет в гостях у чешского клуба "Яблонец".

Бывший соперник минского "Динамо" питерский "Зенит" у себя дома играл с пражской "Славией" и выиграл с минимальным счетом 1:0 благодаря точному удару Александра Кокорина на 80-й минуте игры. В другом поединке группы С датский "Копенгаген" победил в гостях у французского "Бордо" 2:1. У "Зенита" и "Копенгагена" стало по 4 очка, "Славии" - 3, у "Бордо" - 0.

Результаты других встреч:

"Андерлехт" (Брюссель, Бельгия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 0:2,

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 1:2,

"Карабах" (Агдам, Азербайджан) - "Арсенал" (Лондон, Англия) - 0:3,

"Милан" (Италия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 3:1,

"Байер" (Леверкузен, Германия) - АЕК (Ларнака, Кипр) - 4:2.

Борисовский БАТЭ свой домашний матч 2-го тура группы L против греческого ПАОКа начнет в 22.00.-0-