Атлеты из 11 стран выйдут на старт марафона между Друскининкаем и Гродно

12 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Атлеты из 11 стран выйдут 15 июля на старт трансграничного марафона между Друскининкаем и Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Заявки на участие подали уже свыше 120 спортсменов из Беларуси, Польши, Литвы, России, Дании, Эстонии, Нидерландов, Великобритании, Франции, Армении и США. Как отметили в управлении спорта и туризма, на географию участников положительно повлиял и безвизовый режим на территории Гродненского района.

Стартует марафон в 8.00 на центральной площади Друскининкая. Финишная зона расположится на территории ЦСК "Неман" в Гродно. Дистанция между объектами составляет 42,195 км. Особенность марафона в том, что его участники границу преодолевают без остановки.

На протяжении всей дистанции будут установлены несколько пунктов питания, а в районе населенного пункта Гожа для участников оборудуют так называемую водяную завесу. Водителей предупреждают о том, что на дороге от границы до областного центра, а также на улицах Горького и Грандичской в первой половине дня 15 июля будет ограничиваться движение. С 8.30 до 11.00 будет частично ограничено движение в пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе.

Кроме того, марафон станет одним из этапов Гродненской беговой лиги. В этом году все рейтинговые старты региона объединены в общий зачет: те, кто успешно выступит на них, сможет побороться за внушительный приз.

Международный марафон свяжет литовский и белорусский города уже в восьмой раз. "Марафон популярен у разных категорий бегунов: от профессионалов до любителей. Ценен он и среди коллекционеров марафонов. Ведь он единственный в Европе, чья дистанция проложена по территории двух стран", - рассказали в облисполкоме.-0-