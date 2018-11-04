Атлеты университета МЧС победили в чемпионате Беларуси по гиревому марафону

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атлеты университета Гражданской защиты МЧС победили в жиме гири лежа в открытом чемпионате Беларуси по гиревому марафону, который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое место в жиме 32-килограммовой гири лежа в течении 30 минут одной рукой попеременно занял Владимир Демьянов в категории до 80 кг - 768 подъемов. Такой же результат показал Антон Шнитко в категории свыше 90 кг.

Абсолютным чемпионом Беларуси в этом виде стал именитый атлет Вячеслав Хоронеко, выступавший в категории до 90 кг. Его результат 931 подъем. Как отметил известный силач, его целью было побить рекорд 1010 подъемов, который он установил в конце сентября, однако он еще не до конца восстановился после предыдущего выступления.

В толчке абсолютным победителем стал Евгений Назаревич из Гродно, в состязаниях среди ветеранов равных не было Александру Ревину.

Чемпионат Беларуси собрал более 70 спортсменов из всех регионов. Турнир являлся отборочным к предстоящему в конце ноября в Испании чемпионату мира по версии Международной федерации гиревого марафона.-0-