Азаренко получила спецприглашение на турнир в китайском Ухане

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила wild card (специальное приглашение) на турнир в китайском Ухане, сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт Wuhan Open‏.

Открытый чемпионат Уханя - женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью на хардовых кортах. С 2014 года относится к серии WTA Premier 5 с призовым фондом около $2,7 млн и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.

Дебют белорусок на соревнованиях в Ухане состоялся в 2015 году.-0-