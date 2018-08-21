Азаренко получила спецприглашение на турнир в китайском Ухане

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила wild card (специальное приглашение) на турнир в китайском Ухане, сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт Wuhan Open.
Открытый чемпионат Уханя - женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью на хардовых кортах. С 2014 года относится к серии WTA Premier 5 с призовым фондом около $2,7 млн и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.
Дебют белорусок на соревнованиях в Ухане состоялся в 2015 году.-0-
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