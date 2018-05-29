Баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом бренда "Косвик"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко стала лицом бренда "Косвик". О подписании контракта об использовании ее имиджа для продвижения спортивных паркетных полов компании "Косвик" было объявлено сегодня на пресс-конференции в БЕЛТА.

Как отметил директор компании Владимир Яновский, это первый персональный рекламный контракт в белорусском профессиональном баскетболе.

Выбор Анастасии Веремеенко в качестве лица бренда неслучаен. "Косвик" является производителем спортивных паркетных полов высокого класса, в том числе для проведения международных соревнований всех уровней, а Анастасия - самая успешная и узнаваемая белорусская баскетболистка с колоссальным игровым опытом.

"Мы надеемся, что сотрудничество с Анастасией Веремеенко позволит компании не только более успешно продвигать свою продукцию на европейском рынке, но и содействовать развитию игровых видов спорта в нашей стране, оснащая арены спортивными полами международного класса", - отметил Владимир Яновский.

Компания также рассчитывает на экспертное мнение Анастасии как профессионала с большим опытом при разработке и тестировании новых видов спортивных покрытий для игровых видов спорта.

"Для меня большая честь представлять продукт высшего качества, произведенный в Беларуси. Основную часть своего времени я провожу на баскетбольной площадке. И, поверьте, знаю, насколько важным для профессиональных игроков является качество спортивного пола", - заявила в свою очередь Анастасия Веремеенко.

Баскетболистка лично опробовала спортивные полы "Косвик". По ее мнению, именно таким и должен быть спортивный пол международного класса, на котором легко и комфортно и тренироваться, и выступать. "Очень импонирует тот факт, что у нас в стране производится высококлассное современное оборудование для моего любимого вида спорта", - подчеркнула спортсменка.

Анастасия приняла поздравления с очередным чемпионским титулом, завоеванным ею на чемпионате Турции в составе клуба "Фенербахче", за который она играет с 2012 года. "Довольна нынешним сезоном и результатом. Спасибо всем большое!", - сказала самая титулованная белорусская баскетболистка.

Анастасия Веремеенко выступает за женскую национальную команду Республики Беларусь по баскетболу и турецкий БК "Фенербахче". Является девятикратной обладательницей титула лучшей баскетболистки Беларуси (2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016 и 2017 годы), бронзовым призером чемпионата Европы 2007 года, двукратной участницей летних Олимпийских игр.

Иностранное унитарное предприятие "Косвик" с канадским капиталом образовано в 1995 году. Специализируется на выпуске паркета и паркетной доски, в том числе спортивных полов, потолочно-стеновых и акустических панелей, террасной доски, а также производит полную программу сопутствующих химических продуктов. Осуществляет полный цикл переработки древесины и оснащено самым современным оборудованием. Проектная мощность составляет 600 тыс. кв.м готовой продукции в год. Около 80% всего объема поставляется на экспорт в более чем 30 стран мира. На предприятии занято более 500 человек.-0-

Фото Егора Павлющика.

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Анастасия Веремеенко подарила юным баскетболисткам 30 комплектов профессиональной формы "Состоявшись в спорте, считаю своим долгом оказывать поддержку юным белорусским баскетболистам", - отметила известная спортсменка.