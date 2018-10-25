Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 октября 2018, Чт
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4058
USD 2.1094
RUB 3.2133
Главное
Александр Лукашенко и Александр Турчин Лукашенко требует четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений правительством
Президент
Лукашенко: цифровизация обеспечит более эффективную работу реального сектора экономики
Президент
Документы на $10 млн подписаны на заседании белорусско-украинского консультативного совета
Экономика
Торговля на селе: нужно уметь считать
Общество
"Собираю чемодан и переезжаю в Минск!" Продавец из Борисова выиграла столичную квартиру от "Евроопт"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Алексей Бага объявил состав БАТЭ на матч с "Челси" в Лиге Европы
21:33 Спорт
Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Бешикташ" в Еврокубке
21:23 Спорт
Директора завода "Авангард" в Гатчине отправили под домашний арест
21:00 В мире
Более 150 производителей Беларуси и Украины представили потенциал регионов на выставке в Гомеле
20:52 Регионы
"Мельница моды-2019" стартует 26 октября
20:34 Общество
В Беларуси планируют упростить порядок ведения учета доходов и расходов ИП
20:25 Экономика
Особенности ведения бизнеса в условиях нового протекционизма обсудили на веронском форуме
20:22 Экономика
По делу об избиении водителя маршрутки в Минске назначена судебно-медицинская экспертиза
20:08 Происшествия
Дапкюнас на форуме в Минске отметил востребованность и пользу женского лидерства
20:04 Общество
Белорусские гандболисты с поражения от Боснии и Герцеговины стартовали в квалификации ЧЕ
19:44 Спорт
Демонтаж соглашений по контролю над вооружениями вызывает тревогу - Рапота
19:40 Политика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Показ бренда Дарьи Домрачевой прошел в Минске
19:36 Калейдоскоп
Суд в Минске вынес приговор водителю, сбившему насмерть 90-летнего пешехода
19:30 Происшествия
Давыдько: необходимо повысить роль общественных организаций в выполнении госпрограмм
19:27 Общество
"Белоруснефть" и "Укргаздобыча" подписали контракты на более 10 млн евро
19:10 Экономика
В мире должны быть решены конфликты и проблемы беженцев для достижения ЦУР - Али Ахмедов
18:56 В мире
Лукашенко поздравил Поля Бийя с переизбранием на пост Президента Камеруна
18:45 Президент
Лукашенко рассчитывает на сохранение позитивной динамики развития сотрудничества Беларуси и Вьетнама
18:44 Президент
Опыт комсомольского движения бесценен для современной Беларуси - депутат
18:39 Общество
Турчин: коэффициент к ставке земельного налога к 2020 году нужно снизить минимум до 2
18:33 Экономика
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Бешикташ" в Еврокубке

Спорт 25.10.2018 | 21:23
Во время матча. Фото официального сайта "Бешикташа"
Во время матча. Фото официального сайта "Бешикташа"

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победно начали выступление в групповом этапе Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Стамбуле чемпионки Беларуси переиграли один из сильнейших турецких клубов "Бешикташ" со счетом 68:63 (17:19, 18:16, 11:16, 22:12). В составе победительниц отлично сыграла опытная центровая Виктория Гаспер, набравшая 30 очков.

В следующем туре соревнований команд группы С подопечные Андрея Вавлева 1 ноября примут на своей площадке баскетболисток польской "Вислы" из Кракова, которые на старте победили у себя дома российскую "Инвенту" из Курска - 76:58.

В плей-офф Еврокубка выйдут по две лучшие команды из 10 предварительных групп.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
баскетбол, турнир, Цмокi-Мiнск
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4058 BYN 2.404 BYN 2.409 BYN
USD
2.1094 BYN 2.109 BYN 2.112 BYN
RUB
3.2133 BYN 3.205 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

МНС не будет вводить в 2019 году ежеквартальный сбор сведений о доходах граждан
Все видео

Фотоновости

Показ бренда Дарьи Домрачевой прошел в Минске
Все фото

Инфографика

I Форум регионов Беларуси и Украины I Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября в Гомеле.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото из архива Лукашенко 26 октября встретится с Порошенко и примет участие в белорусско-украинском форуме регионов
Лукашенко поздравил Поля Бийя с переизбранием на пост Президента Камеруна
Лукашенко рассчитывает на сохранение позитивной динамики развития сотрудничества Беларуси и Вьетнама
Политика
Анатолий Глаз МИД: односторонние санкции во внешней политике неприемлемы и контрпродуктивны
Демонтаж соглашений по контролю над вооружениями вызывает тревогу - Рапота
Беларусь и Великобритания отмечают необходимость противодействия этнической и религиозной нетерпимости
Экономика
Банкам с 29 октября запретят менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги
В Беларуси планируют упростить порядок ведения учета доходов и расходов ИП
Особенности ведения бизнеса в условиях нового протекционизма обсудили на веронском форуме
Происшествия
Фото из архива По делу об избиении водителя маршрутки в Минске назначена судебно-медицинская экспертиза
Суд в Минске вынес приговор водителю, сбившему насмерть 90-летнего пешехода
Бобруйчанин хранил в гараже 230 л контрафактного спирта
Общество
Фото из архива Министры в ноябре проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине
"Мельница моды-2019" стартует 26 октября
Дапкюнас на форуме в Минске отметил востребованность и пользу женского лидерства
Регионы
На выставке в Гомеле Более 150 производителей Беларуси и Украины представили потенциал регионов на выставке в Гомеле
Афиша выходного дня: фестиваль кельтской культуры, "Искусство шоколада" и "Анимаевка-2018"
Фотогалерею исторических зданий разместят на пешеходной Комсомольской в Минске
Технологии
Фото из архива "Белавиа" проведет в соцсети прямой эфир с пилотом
МНС планирует в декабре запустить мобильное приложение для физлиц на iOS
Аналог игры Pokemon Go создали в Ватикане
Культура
Фото Министерства информации Белорусские книги пополнили библиотеку детского центра Белграда
Белорусская анимация занимает высокие позиции в мировом рейтинге - Волчек
Почтовая марка "100 гадоў камсамолу" презентована в Минске
В мире
Фото vk.com/ghestkrd Наводнение на Кубани: более 450 человек эвакуированы, двое погибли
Директора завода "Авангард" в Гатчине отправили под домашний арест
В мире должны быть решены конфликты и проблемы беженцев для достижения ЦУР - Али Ахмедов
Калейдоскоп
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален ФОТОРЕПОРТАЖ: Показ бренда Дарьи Домрачевой прошел в Минске
Cергей Шнуров показал фото с новой женой
В китайской провинции Хэбэй обнаружены останки динозавра возрастом более 130 млн лет
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность Пресс-конференция Владимир Улахович 26 сентября "Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса
Газета 7 дней
Белорусская кухня: неделя удовольствия
ПОСТ № 1: Вахта памяти
Бить во все колокола
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия