Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Бешикташ" в Еврокубке

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победно начали выступление в групповом этапе Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Стамбуле чемпионки Беларуси переиграли один из сильнейших турецких клубов "Бешикташ" со счетом 68:63 (17:19, 18:16, 11:16, 22:12). В составе победительниц отлично сыграла опытная центровая Виктория Гаспер, набравшая 30 очков.
В следующем туре соревнований команд группы С подопечные Андрея Вавлева 1 ноября примут на своей площадке баскетболисток польской "Вислы" из Кракова, которые на старте победили у себя дома российскую "Инвенту" из Курска - 76:58.
В плей-офф Еврокубка выйдут по две лучшие команды из 10 предварительных групп.-0-
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