Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" в четвертый раз стали обладательницами Кубка Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" в третий раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси, всего в их активе четыре трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном поединке с финалистом прошлого кубкового розыгрыша "Горизонтом" подопечные Андрея Вавлева выиграли со счетом 65:60. В другом полуфинале гродненская "Олимпия" уверенно взяла верх над клубом "Гомель-Сож" - 82:53.
В финальном матче упорной борьбы не получилось - минчанки оказались гораздо сильнее, выиграв с разницей в 18 очков - 74:56. После успешного финала главный тренер победительниц отметил, что выигрывать всегда приятно, но эйфории от добытой победы на Кубке нет. Это связано, прежде всего, с тем, что команде не удалось показать игру того качества, которая позволит достойно выглядеть в розыгрыше еврокубков.
Бронзу кубкового турнира завоевали баскетболистки "Горизонта", одолевшие "Гомель-Сож" - 48:42. Перед четвертой четвертью гомельчанки выигрывали с перевесом в 11 баллов, но на концовку сил у них не хватило.
Самым полезным игроком XXII женского Кубка Беларуси признана центровая победительниц Виктория Гаспер, которая в полуфинале и финале набирала по 22 очка.
Финальный этап мужского Кубка Беларуси пройдет в Витебске. В полуфиналах 2 октября минские "Цмокi" сыграют с витебским "Рубоном", а "Гродно-93" будет соперничать с могилевским "Борисфеном". 3 октября пройдут матчи за итоговые места. Владельцами Кубка Беларуси являются столичные "драконы".-0-
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