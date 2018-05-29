Баскетболисты "Голден Стэйт" и "Кливленда" в 4-й раз подряд вышли в финал чемпионата НБА

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб "Голден Стэйт Уорриорз" из Окленда стал вторым финалистом чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одолев в седьмом поединке полуфинальной серии "Хьюстон Рокетс" на его арене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На большой перерыв команды ушли при счете 54:43 в пользу хозяев, однако затем гости сумели переломить ход поединка и в итоге добились победы со счетом 101:92 (19:24, 24:30, 33:15, 25:23). Ранее в финал пробился "Кливленд Кавальерс", переигравший в полуфинальной серии "Бостон Селтикс" с тем же минимальным перевесом 4-3.

Нынешние финалисты в четвертый раз подряд будут оспаривать главный приз сильнейшей баскетбольной лиги планеты. Пока перевес у представителей "золотого" штата: калифорнийская команда стала чемпионом в 2015 и 2017 годах, а в 2016 году победили "кавалеры" из Кливленда.

Первый матч финальной серии до четырех побед пройдет в последний день весны в Окленде на "Оракл-Арене", вмещающей 19,5 тыс. зрителей.

Самым титулованным клубом заокеанской лиги является "Бостон Селтикс", у которого 17 чемпионских титулов.-0-