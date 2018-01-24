Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили датский "Баккен Беарз" в Кубке ФИБА-Европа

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали первую победу во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче второго круга соревнований команды группы К минчане обыграли в гостях датский клуб "Баккен Беарз" со счетом 96:75 (19:25, 19:16, 30:23, 28:11). Проиграв первую четверть, "драконы" перестроились и в дальнейшем взяли игру под свой контроль, доведя встречу до победы. Самым результативным в составе победителей стал Давид Кравиш, набравший 20 очков. До этого подопечные Александра Крутикова проиграли 3 встречи подряд - датчанам у себя дома 85:86, а в гостях венгерскому "Сольноку" - 45:79 и черногорскому "Морнару" 76:83.

В другом сегодняшнем поединке этой группы "Морнар" одолел на выезде "Сольнок" - 92:89.

Положение команд после четырех игровых дней: "Баккен Беарз" - 7 очков, "Морнар" - 7, "Сольнок" - 5, "Цмокi-Мiнск" - 5.

Два заключительных матча минские "драконы" проведут дома: 31 января против "Сольнока" и 7 февраля - "Морнара".

После финиша второго группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы - 21 и 28 марта, полуфиналы - 11 и 18 апреля. Обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые пройдут 25 апреля и 2 мая.-0-