Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли 4-й матч в Единой лиге ВТБ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 4-е подряд домашнее поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую половину встречи с красноярским "Енисеем" минчане провели неплохо, уступив всего 6 очков. А вот после большого перерыва гости сыграли значительно сильнее и в итоге выиграли со счетом 73:95 (22:26, 20:22, 11:19, 20:28). До этого "драконы" уступили польскому клубу "Зелена Гура" - 71:88, казахстанской "Астане" - 86:93 и российскому "Нижнему Новгороду" - 78:87.

Свой следующий поединок "банковского" турнира подопечные Александра Крутикова проведут 3 ноября в Перми против местной "Пармы".

До этого 31 октября чемпионы Беларуси примут в Минске кипрский АЕК в матче 3-го тура группового этапа Кубка ФИБА-Европа. На старте соревнований минчане победили у себя дома бельгийский "Монс-Эно" - 89:82, затем уступили на выезде болгарскому "Балкану" со счетом 81:95.-0-