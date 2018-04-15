Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Автодору" в Единой лиге ВТБ

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Цмокi" уступили "Автодору" в гостевом матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок в Саратове подопечные Александра Крутикова начали неплохо и после первой половины проигрывали всего 3 очка - 50:53. Вернувшись с большого перерыва, хозяева заиграли гораздо сильнее, и в итоге чемпионы Беларуси проиграли со счетом 82:104 (23:29, 27:24, 14:25, 18:26). Самым результативным в составе минских "драконов" стал Девон Саддлер, в активе которого 22 очка.

В 21-м проведенном поединке минчане одержали 7 побед и продолжают борьбу за выход в плей-офф, куда по итогам регулярного сезона попадут 8 команд из 13 участвующих в "банковском" турнире.

До финиша "регулярки" минским "Цмокам" осталось провести 3 встречи: 29 апреля в Красноярске против "Енисея", 5 мая в Минске с рижским ВЭФом, 12 мая в Санкт-Петербурге с местным "Зенитом".-0-