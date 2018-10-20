Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьей домашней игре "драконы" встречались сегодня с "Нижним Новгородом" и проиграли с результатом 78:87.

До этого подопечные Александра Крутикова уступили казахстанской "Астане" - 86:93. Только в первой польскому клубу - "Зелена Гура" - 71:88.

Следующий матч "банковского" турнира минчане также проведут дома - 27 октября против баскетболистов красноярского "Енисея".-0-