Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В третьей домашней игре "драконы" встречались сегодня с "Нижним Новгородом" и проиграли с результатом 78:87.
До этого подопечные Александра Крутикова уступили казахстанской "Астане" - 86:93. Только в первой польскому клубу - "Зелена Гура" - 71:88.
Следующий матч "банковского" турнира минчане также проведут дома - 27 октября против баскетболистов красноярского "Енисея".-0-
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