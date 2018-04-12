Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили "Химкам" в Единой лиге ВТБ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Цмокi-Мiнск" проиграли подмосковным "Химкам" в домашнем матче 20-го тура Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минские "драконы" встречу на площадке столичного "Фалькон Клуба" начали очень активно и выиграли стартовую четверть с перевесом в 5 очков. Затем гости, в составе которых не было их лучшего снайпера Алексея Шведа, перехватили инициативу, и перед большим перерывом счет был 43:37 в их пользу. Во второй половине игры хозяева догоняли и за 3 секунды до окончания 4-й четверти сравняли счет - 79:79, но тут же Стефан Маркокич невероятным броском с центра площадки добыл 3 очка, и гости вырвали победу 82:79 (20:25, 23:12, 14:10, 32:25).

Никита Мешеряков

Джастин Грей

В составе минчан самым результативным стал Крис Черапович, набравший 33 балла. В первом круге подмосковные баскетболисты разгромили команду Александра Крутикова со счетом 55:83. Сейчас минчане имеют в своем активе семь викторий и сохраняют шансы на выход в плей-офф банковского турнира, куда по итогам регулярного сезона попадут 8 лучших команд из 13 участников соревнований.

Кристофер Черапович

Александр Кудрявцев

Минским "Цмокам" до финиша соревнований осталось провести четыре поединка: 15 апреля в Саратове с "Автодором", 29 апреля в Красноярске с "Енисеем", 5 мая дома с рижским ВЭФом, 12 мая в Санкт-Петербурге с местным "Зенитом".

С 23 мая стартуют четвертьфинальные серии до трех побед одной из команд, после чего квартет сильнейших выйдет в решающий раунд. "Финал четырех" пройдет 8-10 июня на московской арене ВТБ, вмещающей 12,5 тыс. зрителей.-0-

Фото Дениса Костюченко, БЕЛТА.