Баскетбольный ЧМ среди девушек - первый шаг Минска к более крупным турнирам – Рыженков

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце спорта торжественно открылся чемпионат мира по баскетболу среди девушек (U-17), передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя участниц и гостей мирового первенства, первый заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков подчеркнул, что город серьезно подготовился к этому турниру, и отметил, что это первый шаг, в будущем Минск рассчитывает на прием еще более значимых баскетбольных соревнований. Максим Рыженков пожелал всем спортсменкам показать красивую игру, а особенно - сборной Беларуси. Этот мировой чемпионат даст новый импульс развитию баскетбола, его популяризации в Беларуси, заметил Максим Рыженков.

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич

Технический делегат Международной федерации баскетбола Любомир Котлеба передал поздравления участникам турнира от руководства ФИБА. На подобных молодежных соревнованиях медали не главное, подчеркнул Любомир Котлеба, главное, чтобы через несколько лет участницы минского чемпионата мира стали играть в национальных сборных своих стран на взрослом уровне.

Технический делегат ФИБА Любомир Котлеба

Белорусская столица получила право принять девичий чемпионат мира в мае 2017 года на конгрессе ФИБА. Сборная Беларуси среди 17-летних баскетболисток была сформирована на базе Гродненского училища олимпийского резерва и готовилась к старту на ЧМ под руководством главного тренера Виктории Дацун и ее ассистента Валентины Навойчик.

Свой стартовый поединок в предварительной группе А белоруски проведут сегодня против сверстниц из Колумбии. Эта встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" в 20.25. В первом матче этого квартета баскетболистки Франции победили японок 60:53.

Результаты встреч в других группах:

В – Китай – Мали - 69:49, США – Италия - 86:48.

С – Испания – Новая Зеландия - 83:48, Венгрия – Аргентина - 85:61.

D– Латвия – Канада - 51:65, встреча Австралия – Ангола завершится позже.

Матчи планетарного форума юных баскетболисток проходят на двух столичных площадках – Дворце спорта и "Фалькон Клубе". Вход на все игры – свободный.

Чемпион и призеры определятся в следующее воскресенье, 29 июля. Чемпионат мира в этой возрастной категории проводится раз в два года. На прошлом ЧМ-2016 в Испании чемпионками стали австралийские баскетболистки, а на трех предыдущих неизменно побеждали американки.-0-