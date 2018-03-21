БАСС и Студенческий спортивный союз Польши заключили меморандум о сотрудничестве

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская ассоциация студенческого спорта и Студенческий спортивный союз Польши (ASZ) заключили меморандум о сотрудничестве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Документ предусматривает активное сотрудничество студенческих движений двух стран в развитии физической культуры и спорта. Его подписали председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта Александр Богданович и генеральный секретарь Студенческого спортивного союза Польши Бартоломей Корпак.

"Польский союз заинтересован в более тесных контактах с белорусской ассоциацией. Наша молодежь с интересом наблюдает, как развивается спорт в Беларуси, и готова соревноваться. Планируем ежегодно проводить в польских и белорусских городах турниры по различным видам спорта. В ваших крупных университетах имеется современная база, которая может быть использована для турниров международного уровня", - отметил Бартоломей Корпак.

Студенческому спортивному движению в Польше 110 лет, и, по мнению председателя БАСС Александра Богдановича, у белорусской ассоциации есть чему поучиться и передать свой опыт польским коллегам. "Белорусская ассоциация студенческого спорта готова расширять сотрудничество с польским союзом. У наших западных соседей наработан серьезный опыт в проведении соревнований в студенческом спорте. Думаю, белорусский опыт будет также полезен коллегам. Мы будем рады видеть польских атлетов на белорусских спортивных комплексах", - сказал Александр Богданович.

Белорусская ассоциация студенческого спорта создана в ноябре 2012 года. В нее входят все учреждения высшего образования страны. -0-