БАТЭ создал видео в память об Анатолии Капском

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб БАТЭ создал небольшое видео в память об Анатолии Капском. Видео размещено на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

Видеозарисовка сопровождается подписью: "В субботу, 22 сентября, скоропостижно скончался председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский. Но память об этом человеке будет жить в оставленном им богатом наследии: в детях, внуках, в нашем любимом футбольном клубе, в добрых делах. Анатолий Анатольевич, огромное спасибо и низкий поклон Вам за все! Любим, помним, скорбим..."

Прощание с Анатолием Капским пройдет 24 сентября. Гражданская панихида состоится с 11.00 до 13.00 на "Борисов-Арене".

Анатолий Капский - один из создателей футбольного клуба БАТЭ. В 2017 году он оставил пост гендиректора ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты". -0-