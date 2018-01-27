Бегунья Алина Талай победила на международном турнире в Берлине

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья Алина Талай победила на международном турнире VI Indoor ISTAF Berlin 2018 на дистанции 60 м с барьерами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном забеге белоруска показала лучший персональный результат в зимнем сезоне - 7,89 сек. Алина Талай опередила известных спринтеров Памелу Дуткевич и Синди Роледер из Германии, показавших в финале одинаковое время - 7,93 сек.

A post shared by ISTAF INDOOR (@istaf_indoor) on Jan 26, 2018 at 9:35am PST

В решающем забеге принимали также участие барьеристки из США Шарика Нэвилс и Кристина Мэннинг. В Берлине выступила и еще одна белоруска - Эльвира Герман, которая в полуфинальном забеге с результатом 8,11 сек. заняла четвертое место и не вышла в финал.

"Это мой первый международный старт в зимнем сезоне, - отметила Алина Талай. - Рада победе с таким высоким результатом. Так быстро еще никогда не бегала на своем первом старте (личный рекорд Алины - 7,85 сек. - Прим. БЕЛТА). Особенно приятно выиграть в такой сильной компании. В Берлине выступили чемпионы и призеры мира - все мои соперницы, с которыми мы обычно бегаем последние пять лет. С нетерпением жду следующего старта, чтобы исправить все ошибки, которые были, и постараться пробежать еще быстрее. Мой тренер доволен началом и с оптимизмом смотрит на следующие турниры".-0-