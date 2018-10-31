"Беларусь 5" представит проект об Анатолии Капском

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный телеканал "Беларусь 5" представит сегодня в своем эфире проект об Анатолии Капском, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Проект "Капский. Жизнь за мечту" - это история о том, как простой деревенский парень стал самым успешным футбольным управленцем Беларуси. Жесткий и требовательный, но надежный, справедливый и заботливый Анатолий Капский все силы отдавал работе и своей команде. За него лично и за БАТЭ молились прихожане церкви, которую он восстанавливал вместе с футболистами.

Своими воспоминаниями с телезрителями поделятся друзья и коллеги, среди которых известные персоны в мире футбола - Александр Глеб, Юрий Пунтус, Виктор Гончаренко и все тренеры, которые когда-либо работали с Капским. Неподдельные эмоции, редкие записи хроники и искренние воспоминания собраны авторами проекта, который можно будет увидеть в эфире "Беларусь 5" сегодня в 22.35.

Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский умер 22 сентября 2018 года на 53-м году жизни.-0-

Умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский Анатолий Капский - один из создателей футбольного клуба БАТЭ. В 2017 году он оставил пост гендиректора ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".