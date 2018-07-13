13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Франция будут развивать сотрудничество в сфере спорта и туризма. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Беларуси Дидье Канессом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в области спорта и туризма. Сергей Ковальчук поздравил посла с выходом сборной Франции в финал чемпионата мира по футболу и пожелал игрокам удачи в воскресном матче. Дидье Канесс с удовлетворением отметил, что в Минске немало поклонников французской сборной, в чем он убедился лично, посетив фан-зону возле Дворца спорта.

Сергей Ковальчук подчеркнул, что спортивные связи между Беларусью и Францией успешно развиваются на уровне многих федераций по видам спорта. Национальные и клубные команды регулярно принимают участие в международных соревнованиях, проводимых на территориях обеих стран. По мнению министра, в настоящий момент необходимо также укреплять связи по линии специализированных учебных заведений, научно-практических центров и национальных антидопинговых агентств двух стран, так как эти направления сотрудничества остаются актуальными и перспективными.

Что касается туризма, то Франция традиционно является популярным направлением путешествий для многих белорусов. "Наши туристические фирмы регулярно организуют экскурсионные поездки по Европе, в программу которых чаще всего включают посещение Франции",- отметил Сергей Ковальчук. Но обратный поток туристов пока невелик. В связи с этим стороны договорились наладить более тесные контакты и постоянный обмен информацией.

Посол предоставил министру сведения об одной из французских компаний, которая оказывает комплекс услуг, связанных с монтажом спортивного оборудования. Дидье Канесс заверил, что специалисты компании могли бы быть полезными Минску в период подготовки к II Европейским играм, поскольку имеют богатый практический опыт, в том числе работы на I Европейских играх в Баку, на Олимпийских играх в Рио-да-Жанейро и Пхенчхане. Он также попросил изучить возможность проведения во время Европейских игр Международного танцевально-парашютного фестиваля инвалидов-колясочников, что могло бы способствовать социальной реабилитации людей, которые в силу различных обстоятельств стали инвалидами, укреплению положительного имиджа Беларуси.

В свою очередь руководство Минспорта пригласило посла лично принять участие в Минском международном полумарафоне, который состоится 9 сентября.-0-