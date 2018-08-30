Беларусь и Иран планируют подписать меморандум о сотрудничестве в спортивной сфере

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Мостафой Овейси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества между двумя странами в области спорта и туризма, обозначили основные направления совместной работы. Сергей Ковальчук подчеркнул, что количество совместных мероприятий необходимо увеличивать, а все инициативы закрепить в межведомственном меморандуме о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Механизм его подписания стороны обсудили на встрече.
Сергей Ковальчук отметил, что белорусские и иранские атлеты успешно взаимодействуют во многих видах спорта, хотя в фаворитах по-прежнему остается спортивная борьба. Большое влияние на сложившиеся традиции оказали достижения легенды отечественного и мирового спорта Александра Медведя.
Страны развивают спортивные связи на уровне федераций по видам спорта. Посол поддерживает контакт со многими руководителями федераций. Для обмена опытом в Беларусь приглашаются иранские спортсмены и тренеры по футболу, борьбе, каратэ, боксу. Белорусские атлеты участвуют в спортивных форумах в Иране.
Важным направлением взаимодействия остается развитие туризма. Мостафа Овейси рассчитывает на включение Ирана в список стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд на территорию Беларуси. Он уверен, что белорусская природа, культура и история заинтересуют иранских туристов.-0-
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