Беларусь среди европейских стран развивает спочан наиболее интенсивно - Хосокава

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь среди европейских стран развивает спочан наиболее интенсивно. На это обратил внимание первый вице-президент Международной ассоциации спочана Кеничи Хосокава сегодня на встрече с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рахмановым, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель ассоциации прибыл в Беларусь с целью ознакомления с условиями для проведения чемпионата Европы, который состоится 4-5 мая 2019 года в Минске. "Ваша страна среди европейских стран наиболее интенсивно развивает спочан, - сказал Кеничи Хосокава. - Не первый раз в Беларуси и уже знаком с возможностями Минска провести турниры на самом высоком уровне. Сейчас необходимо определиться с местом проведения чемпионата Европы, ознакомиться с местами проживания будущих участников. По опыту прошлых визитов знаю, что в Беларуси ответственно подходят к проведению соревнований, и Международная ассоциация спочана уверена, что чемпионат в Минске в следующем году будет организован в соответствии с регламентом".

Сергей Рахманов, экс-посол Беларуси в Японии, подчеркнул возросшую активность двусторонних контактов за последний год. В частности, около 100 детей отдыхали в Беларуси из префектуры Фукусима, в августе состоялся визит в нашу страну делегации парламента Японии. Активно развивается сотрудничество и в области спорта. Японские биатлонисты этим летом готовятся к сезону в Беларуси. "Мы имеем широкий спектр контактов с японской стороной, которые должны помочь развивать двусторонние отношения в бизнесе и спорте", - добавил Сергей Рахманов.

На встрече стороны обсудили и перспективы сотрудничества в сфере туризма. По мнению сенатора, необходимо наладить более тесные контакты на уровне регионов Беларуси и Японии.

Как отметил председатель Белорусской федерации спочана Андрей Калистов, в чемпионате Европы - 2019 планируют принять участие команды из 25 стран. В настоящее время Беларусь в континентальном рейтинге располагается на пятом месте. В перспективе белорусская сторона планирует претендовать на проведение и чемпионата мира. Заметны и достижения белорусской команды по спочану, которая на последнем чемпионате Европы в 2017 году в Риме завоевала 15 медалей и заняла второе командное место среди женщин. В начале августа в Нидерландах состоялся европейский спортивный форум TAFISA среди неолимпийских видов спорта, где белорусские атлеты завоевали три золотые, серебряную и бронзовую награды.

Заместитель председателя Белорусской федерации спочана Виолетта Грудская рассказала, что федерация реализует три крупных социальных проекта: "За спортивную Беларусь!", "Здоровые дети - счастливые родители!" и "Беларусь всегда рада гостям!". Последний касается развития въездного туризма. В этой сфере федерация планирует сотрудничество с "Беларустуристом", а также рассчитывает на активное взаимодействие с партнерами федерации на предстоящем чемпионате Европы.

Беларусь получила право проведения чемпионата Европы в ноябре 2016 года на международном конгрессе в Токио, чему способствовала активное развитие спочана в регионах, особенно в Витебской области, и успешное проведение турниров и мастер-классов по этому виду единоборств.

Спочан (чанбара) - современный вид японских единоборств, свободное фехтование на безопасных мечах. В Японии спочан - официальный вид спорта, как и в некоторых странах. В Беларуси его популярность набирает обороты: им занимаются дети и взрослые в Витебской и Гродненской областях, в Бресте, Могилеве и Минске.-0-