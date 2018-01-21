Белорус Евгений Королек победил в скрэтче на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Королек победил в скрэтче на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе заезда ему удалось опередить португальца Иво Оливейру и украинского велогонщика Виталия Гринива. Для белорусских велогонщиков золотая медаль Евгения Королька стала единственной на домашнем этапе Кубка мира.

Всего за три дня на велодроме "Минск-Арены" было разыграно 17 комплектов наград в 9 видах программы. Около 300 атлетов приняли участие в соревнованиях в столице Беларуси. Следующим крупным стартом для велогонщиков на треке станет чемпионат мира в голландском Апелдорне.-0-