Белорус Илья Ивашко вышел во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (119-й номер мирового рейтинга) пробился во второй раунд квалификации открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня Илья встречался с хорватом Виктором Галовичем (180) и победил в двух сетах - 6:2, 7:6 (7:5).
Еще один белорус Владимир Игнатик (203) свой поединок 2-го круга квалификации проведет 24 мая против колумбийского теннисиста Сантьяго Хиральдо (312).-0-
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