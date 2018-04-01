Белорус Юрий Астапенко занял второе место на Мурманском лыжном марафоне, биатлонист Роман Елётнов - 3-й

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Юрий Астапенко занял второе место на традиционном 45-м Мурманском лыжном марафоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров белорусской команды уступил всего 0,05 секунды победителю, известному российскому лыжнику Алексею Петухову, который преодолел дистанцию за 2 часа 14 мин. 04,2 сек. Время Юрия Астапенко - 2 часа 14 мин. 04,7 сек. Белорусский биатлонист Роман Елётнов занял третье место - +1,6 сек.

Роман Елётнов, Алексей Петухов и Юрий Астапенко. Фото оргкомитета марафона

Четвертым финишировал ветеран белорусских лыж Сергей Долидович. В числе 20 лучших также еще три участника зимних Олимпийских игр в Пхенчхане из Беларуси. Лыжник Михаил Семенов стал шестым, биатлонист Антон Смольский - девятым, лыжник Александр Воронов - 13-м.

На главных стартах четырехлетия в Пхенчхане в гонке на 50 км принимал участие Михаил Семенов, который занял 44-е место. Победил финн Ийво Нисканен - 2 часа 08 мин. 22,1 сек.

В соревнованиях на 25 км среди девушек до 20 лет в Мурманске два первых места заняли белоруски. Победила в гонке Анна Королева из Витебской области, представительница РЦОП "Раубичи" Варвара Кузнечик - серебряная медалистка.

В 2018 году Мурманский лыжный марафон проводился в 45-й раз. Он является частью серий лыжных соревнований Euroloppet и Russialoppet. Сложностью этого старта, особенно для новичков, является климат с сильными ветрами и непростой профиль трассы с затяжными подъемами.-0-