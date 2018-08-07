Белорус Павел Борейша занял четвертое место в метании молота на ЧЕ по легкой атлетике в Берлине

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Борейша занял четвертое место в метании молота на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей, заключительной, попытке белорус показал результат 77 м 02 см. Первое место занял польский метатель молота Войцех Новицки, который в своем третьем выходе в сектор отправил молот на 80 м 12 см. Серебряным призером чемпионата стал другой атлет из Польши Павел Файдек - 78 м 69 см. На третью ступень пьедестала почета поднялся Бенче Халаш из Венгрии - 77 м 36 см.

На шестой позиции итогового протокола финишировал серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Иван Тихон. Во время выступления в Берлине он прибавлял в каждой из своих попыток и в итоге показал лучший персональный результат в сезоне - 75 м 79 см.

На прошлом чемпионате Европы, который состоялся в 2016 году в Амстердаме, Иван Тихон стал вторым с результатом 78 м 84 см. Победил два года назад Павел Файдек.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине продолжится до 12 августа.-0-