Белорус Роман Романов занял четвертое место в гонке по очкам на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Роман Романов занял четвертое место в гонке по очкам на этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который стартовал сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В одной из своих коронных дисциплин он набрал 27 баллов, которые получил за обгон на круг в группе лидеров других соперников (20 очков), еще семь балов представитель команды "Минск" заработал на промежуточных спринтерских финишах. Пятым в гонке финишировал представитель сборной Беларуси Гордей Тищенко - 25 очков. Роман Романов планирует также выступить на этапе Кубка мира в скрэтче.

Первое место занял Ян Вилем ван Шип из Нидерландов - 50 баллов, серебряную награду завоевал Кинг Лок Чунг из Гонконга - 50 баллов. На третью ступень пьедестала почета поднялся Иво Оливейра из Португалии - 41 очко.

В гонке по очкам среди женщин победа на счету именитой голландки Кирстен Вилд - 45 баллов, на второй строке итогового протокола разместилась Мария Джулия Конфалоньери из Италии - 33, третьей место у норвежки Аниты Ивон Стенберг - 28 баллов.

Белоруска Инна Савенко стала шестой - 10 очков.

Пятый этап Кубка мира по велоспорту продлится на велодроме "Минск-Арены" до 21 января.-0-