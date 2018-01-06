Белоруска Александра Романовская взяла серебро на этапе Кубка мира по фристайлу

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Романовская стала серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В суперфинале Александра показала второй результат 84.48 балла, уступив только американке Кайли Маккиннон – 95.52. Бронза у россиянки Александры Орловой – 80.33.-0-
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