Александра Саснович обыграла двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову и вышла в 2-й раунд турнира

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-й номер рейтинга WTA) вышла во второй раунд Уимблдонского турнира, обыграв чешку Петру Квитову (7), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сразу после окончания матча с победой над одной из ведущих мировых теннисисток Александру Саснович поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
В первом сете белоруска выиграла со счетом 6:4, затем уступила с таким же результатом.
В решающей партии Александра сыграла на одном дыхании, победив двукратную чемпионку Уимблдона с сухим счетом 6:0.
Upset of the Tournament so far?— Wimbledon (@Wimbledon) 3 июля 2018 г.
Aliaksandra Sasnovich stuns Petra Kvitova in the first round, winning 6-4, 4-6, 6-0#Wimbledon pic.twitter.com/5u6PrQWIlE
Следующей соперницей Саснович будет американка Тейлор Таунсенд (74).
Первой из квартета белорусок в 1/32 финала вышла самая опытная из них Виктория Азаренко (87), победившая россиянку Екатерину Александрову (110) - 7:6 (7:4), 6:3. Во втором круге Виктория встретится с 8-й ракеткой мира Каролиной Плишковой.
Вслед за Азаренко свою первую победу в основной сетке Уимблдона одержала Вера Лапко (82), одолевшая американку Кристину Макхейл (90) - 5:7, 7:5, 7:5. Следующей сопреницей 19-летней белоруски будет 29-летняя немецкая теннисистка Юлия Гёргес (13).
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (32) завершила выступление в одиночном разряде, уступив в первом раунде румынке Михаэле Бузарнеску (28) - 7:6 (7:3), 1:6, 4:6.-0-
Фото организаторов турнира
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