Александра Саснович обыграла двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову и вышла в 2-й раунд турнира

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-й номер рейтинга WTA) вышла во второй раунд Уимблдонского турнира, обыграв чешку Петру Квитову (7), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сразу после окончания матча с победой над одной из ведущих мировых теннисисток Александру Саснович поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В первом сете белоруска выиграла со счетом 6:4, затем уступила с таким же результатом.

В решающей партии Александра сыграла на одном дыхании, победив двукратную чемпионку Уимблдона с сухим счетом 6:0.

