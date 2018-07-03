Александра Саснович обыграла двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову и вышла в 2-й раунд турнира

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-й номер рейтинга WTA) вышла во второй раунд Уимблдонского турнира, обыграв чешку Петру Квитову (7), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александра Саснович

Сразу после окончания матча с победой над одной из ведущих мировых теннисисток Александру Саснович поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В первом сете белоруска выиграла со счетом 6:4, затем уступила с таким же результатом.

Петра Квитова

В решающей партии Александра сыграла на одном дыхании, победив двукратную чемпионку Уимблдона с сухим счетом 6:0.

Александра Саснович

Upset of the Tournament so far?



Aliaksandra Sasnovich stuns Petra Kvitova in the first round, winning 6-4, 4-6, 6-0#Wimbledon pic.twitter.com/5u6PrQWIlE — Wimbledon (@Wimbledon) 3 июля 2018 г.

Следующей соперницей Саснович будет американка Тейлор Таунсенд (74).

Первой из квартета белорусок в 1/32 финала вышла самая опытная из них Виктория Азаренко (87), победившая россиянку Екатерину Александрову (110) - 7:6 (7:4), 6:3. Во втором круге Виктория встретится с 8-й ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Виктория Азаренко вышла во второй раунд Уимблдонского теннисного турнира Самая опытная из квартета белорусок победила в двух сетах россиянку Екатерину Александрову (110) - 7:6 (7:4), 6:3. Во втором круге Виктория Азаренко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (8).

Вслед за Азаренко свою первую победу в основной сетке Уимблдона одержала Вера Лапко (82), одолевшая американку Кристину Макхейл (90) - 5:7, 7:5, 7:5. Следующей сопреницей 19-летней белоруски будет 29-летняя немецкая теннисистка Юлия Гёргес (13).

Белорусская теннисистка Вера Лапко прошла в 2-й раунд Уимблдонского турнира Свой стартовый поединок теннисистки начали еще вчера вечером. Первый сет выиграла Макхейл - 7:5, затем с таким же результатом Лапко взяла реванш, а третий сет был остановлен из-за наступления темноты при счете 3:2 в пользу белоруски.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (32) завершила выступление в одиночном разряде, уступив в первом раунде румынке Михаэле Бузарнеску (28) - 7:6 (7:3), 1:6, 4:6.-0-

Фото организаторов турнира