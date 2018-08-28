Белоруска Александра Саснович вышла во второй круг открытого чемпионата США по теннису

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер рейтинга WTA) победила на старте US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче первого раунда против швейцарской теннисистки Белинды Бенчич (38) Александра проиграла первый сет 2:6, а затем выиграла две партии - 6:1 и 6:2.
Позже Арина Соболенко (20) завершит встречу с американкой Даниэль Коллинс (37).
До этого две белорусские теннисистки успешно провели свои первые поединки - Вера Лапко (72) победила украинку Екатерину Бондаренко (86) - 6:3, 6:3, а Виктория Азаренко (79) взяла верх над словачкой Викторией Кужмовой (56) - 6:3, 7:5.-0-
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