Белоруска Алена Омелюсик победила в командной гонке на ЧМ по велоспорту в Австрии

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Омелюсик победила в командной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту в австрийском Инсбруке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 54,5 км немецкая профессиональная велогруппа Canyon/Sram Racing в составе Трикси Воррак, Лизы Кляйн, Елены Кьечини, Ханны Барнес, Эллис Барнес и Алены Омелюсик преодолела за 1 час 01 мин. 46 сек. Второе место в Инсбруке сегодня заняла Dolmans Cycling Team из Нидерландов. А замкнула тройку призеров еще одна команда из этой страны Sun Web.

World Champions!!!

Simply wow! What an amazing effort from our riders, staff and all of our partners!!!!





