Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золото юниорского ЧЕ по плаванию в Хельсинки

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золотую награду юниорского чемпионата Европы (U-18) по плаванию в Хельсинки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном заплыве на 100 м баттерфляем она показала результат 59,37 сек. и разделила первое место с британской пловчихой Эмили Лардж, показавшей такое же время. Бронзовым призером стала Петра Барочай из Венгрии. Отметим, что воспитанница тренера Ольги Яскевич стартовала по седьмой дорожке по итогам предварительных заплывов. Юниорский рекорд Беларуси на 100 м баттерфляем принадлежит также Шкурдай (59,34 сек.), которая в Хельсинки не дотянула до повторения своего же достижения три сотые секунды.

На чемпионате Европы в Финляндии брестчанка 8 июля выступит на своей коронной дистанции - 50 м баттерфляем. Годом ранее на континентальном форуме в израильской Нетанье на этой дистанции она завоевала золотую награду.

В текущем сезоне Анастасия Шкурдай выступит также на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.-0-