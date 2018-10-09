Белоруска Анна Максимова завоевала серебро на турнире по триатлону в Барселоне

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Максимова завоевала серебряную награду в турнире по триатлону Ironman в Барселоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации триатлона.

В категории Pro Анна Максимова после первого вида программы - плавания - вышла на первое место (55 мин. 33 сек.). Однако в ходе велогонки (180,2 км) и марафона ее опередила Лаура Филипп из Германии. Общее время победительницы 8 часов 34 мин. 57 сек. Белоруска преодолела общую дистанцию в 226 км за 9 часов 8 мин. 18 сек. Бронзовым призером стала Ивонн ван Флеркен из Нидерландов, которая в 2015 году установила рекорд среди женщин, затратив на прохождение маршрута 8 часов 46 мин. 45 сек.

"За три недели до старта в Барселоне приболела и не могла выполнить весь тренировочный объем. С тренером приняли решение поехать и постараться достойно выступить. Сомнения присутствовали: неизвестно, как организм поведет себя после болезни. Однако в конце, пробегая последние 1,5 км, уже знала, что никто меня не опередит, и публика своей поддержкой буквально несла меня к финишу. Заключительные 200 метров запомню: все аплодируют, кричат, комментатор называет твою фамилию. Моему счастью нет предела", - отметила Анна Максимова.

Фото Белорусской федерации триатлона

В турнире Ironman в Барселоне приняли участие более 3 тыс. атлетов в различных категориях. Анна Максимова - первая из спортсменок в СНГ, кому удалось завоевать серебро этого престижного соревнования среди профессионалов.-0-